In Nijmegen ontslagen onderzoeker wekte eerder al twijfels in Brussel en Calgary

Illustratie: Elmarye Aaij

Een onderzoeker van de Radboud Universiteit Nijmegen werd ontslagen vanwege een valse factuur en ook zijn wetenschappelijke werk blijkt niet in de haak. Er leefden al eerder zorgen in Brussel en Calgary, schrijft universiteitsblad Vox.

Universitair hoofddocent psychologie Yannick G. bleek een factuur voor de vergoeding voor proefpersonen aangepast te hebben en werd in 2025 ontslagen. Daarna kwam zijn wetenschappelijke werk onder vuur te liggen. Een van zijn artikelen is inmiddels teruggetrokken en andere worden nog doorgelicht.

G. was een opvallende verschijning, die bijvoorbeeld op een universitaire profielfoto een koningsmantel droeg en op een troon zat, schrijft Vox (die zijn volledige naam gebruikt). Sommige promovendi op de afdeling waren dol op hem, met een van hen kreeg hij een relatie; een ander kwam juist met hem in conflict.

Samenwerking opgezegd

De aantijgingen van wetenschapsfraude ontkent hij. Maar universiteitsblad Vox heeft nu zijn collega’s uit Brussel en het Canadese Calgary benaderd en daar kwam hij ook mee in aanvaring. De Brusselse oud-collega’s hebben ooit de samenwerking opgezegd, onder meer omdat G. soms geen data wilde delen en dan met smoesjes kwam. “Hij was het vergeten, of zijn computer was gecrasht”, zegt een Vlaamse hoogleraar.

Bij de University of Calgary is hij vertrokken met een zwijgclausule in de overeenkomst. Toch zouden volgens anonieme bronnen ook daar vraagtekens zijn gerezen over hoe G. met onderzoeksdata omging. Eén anonieme oud-collega zegt tegen Vox: “Het is tijd dat mensen dit te weten komen.”