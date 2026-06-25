Philippe wil met eigen beleggingsclub kennis delen met medestudenten

Portret van student Philippe Gommers die zijn eigen beleggingsclub startte

Waar veel studenten hun geld zien verdwijnen naar huur, boodschappen en drankjes op het terras, probeert Bedrijfskundestudent Philippe Gommers er juist meer van te maken. Hij belegt sinds twee jaar en richtte de Breda Finance Club op voor studenten met dezelfde interesse.

Philippe, een half jaar geleden heb je de Breda Finance Club opgericht. Waarom?

“Toen ik begon met beleggen, liep ik tegen behoorlijk wat moeilijkheden aan. Zo kwam ik er al snel achter dat beleggen best verslavend kan zijn en dat influencers op social media het mooier maken dan dat het is. Zo lijkt het alsof je er snel heel rijk van kunt worden. Dat is een fabel. Onder andere daarom richtte ik de Breda Finance Club op.”

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

“Leden van de Breda Finance Club wonen meetings bij en nemen actief deel aan gesprekken en discussies. Zo kunnen we elkaar helpen en van elkaar leren. De club heeft nu zeventien leden en laatst hadden we onze eerste gastspreker die vertelde over de beginselen van beleggen. De bijeenkomsten houden we in OpenX bij Avans.”

Moet jij zelf nog veel leren van de beginselen van beleggen?

“Twee jaar geleden begon ik met beleggen nadat ik van mijn ouders een bedrag kreeg voor mijn achttiende verjaardag. Ik zag op TikTok en Instagram filmpjes van mensen die in een gave auto door Miami reden. Ik vroeg me af hoe zij aan zoveel geld kwamen om dat te kunnen doen. Al gauw kwam ik erachter dat ze dat hadden verdiend met traden. Ik ging googelen en me erin verdiepen. Sindsdien trade en beleg ik, maar ik merkte al snel dat het plaatje op social media niet klopt.”

Traden: proberen winst te maken op de korte termijn door het vaak kopen en verkopen van financiële activa (bijvoorbeeld aandelen, crypto of goud), soms meerdere keren per dag of per week.



Beleggen: het voor langere tijd (maanden of jaren) investeren van geld in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of beleggingsfondsen. Gericht op de lange termijn en op het behalen van rendement.

Dus een jonge belegger verruilt niet altíjd snel z’n studentenkamer voor een villa op een tropisch eiland?

“Mensen die zeggen heel snel veel geld te hebben verdiend met beleggen, die liegen. Die moet je niet geloven. Als je goed bent in beleggen, kun je er snel rijk mee worden. Maar dan heb ik het over een tijd van vijf jaar. Op social media lijkt dat vaak sneller te gaan, niet geloven dus.”

Hoe veel tijd per dag ben je bezig met beleggen?

“Ongeveer twee uur per dag houd ik me bezig met wat ik verdien en verlies. In het begin was ik er meer tijd aan kwijt. Toen wel vijf uur per dag. Ik leerde over de theorie achter beleggen via YouTube en las research papers om meer kennis te krijgen over beleggen.

Die kennis wil je graag delen met anderen. Wanneer bedacht je de Breda Finance Club?

“Ik spar vaak samen met een vriend. We traden samen en hebben een gedeeld account waar geld op staat. Ik vind het fijn om dat met hem te doen. Samen komen we tot nuchtere beslissingen en we doen niets in een opwelling. Dat wil ik ook voor anderen. Soms maak je namelijk keuzes die slecht uitpakken en beleggen kan een verslavende werking hebben. Daar wil ik anderen met de Breda Finance Club voor behoeden. We kunnen elkaar helpen binnen de community.”

Waarom denk je dat jongeren steeds meer geïnteresseerd raken in beleggen?

“Mijn generatie is geobsedeerd met snel rijk worden, heb ik het idee. Dat is wat iedereen wel zou willen. Ik geloof dat zij denken dat je met beleggen ineens bakken met geld verdient. Zoals ik al eerder zei: dat is een groot misverstand.”

Je studeert Bedrijfskunde. Wordt daar veel aandacht besteed aan beleggen?

“Binnen mijn opleiding mag het daar meer over gaan. Ik heb wel wat beginselen van beleggen geleerd, maar daar bleef het bij. Ik vind dat wij studenten op z’n minst bewust moeten worden gemaakt van de risico’s, dat ontbreekt. Dat is nog een reden waarom ik de Breda Finance Club begon. Studenten kunnen aansluiten als ze meer wegwijs willen worden in de wereld van beleggen en traden.”