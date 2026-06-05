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Stinkbommen op de Radboud Universiteit Nijmegen

Door Hoger Onderwijs Persbureau , 05 juni 2026

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Zwart-witfoto van een groot bedrijfsrestaurant of kantine met veel bezoekers. Mensen zitten aan lange tafels te eten en te praten, terwijl een man met een dienblad door het gangpad loopt. Op de achtergrond zijn grote ramen en een trap zichtbaar.
Foto: Radboud Universiteit Nijmegen, 1970 – Regionaal Archief Nijmagen/Flickr.

Op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen zijn stinkbommen met boterzuur verspreid. Er is geen gevaar voor de gezondheid, maar de geur is niet bepaald fris. De universiteit doet aangifte.

Er hing vrijdag een vieze lucht op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op verschillende plekken is boterzuur aangetroffen, vermoedelijk in afvalzakken gegoten. De onzichtbare, waterachtige vloeistof is lastig te traceren.

“Er zijn verschillende plekken afgezet en deze worden schoongemaakt”, laat de universiteit weten. Vuilniszakken worden verwijderd en deuren en ramen zijn opengezet om de geur te verdrijven, meldt de Gelderlander.

Schadelijk voor de gezondheid is het niet, maar de geur wordt omgeschreven als die van ranzige boter, braaksel of bedorven kaas, schrijft universiteitsblad Vox. De universiteit doet aangifte.

“We dachten eerst dat iemand iets vies aan het eten was, of er iemand had gekotst”, vertellen twee studenten bedrijfskunde aan De Gelderlander. Ze zijn er niet over te spreken: “Het is tentamenweek, iedereen moet leren. Dus dit is slecht getimed.” Een andere student ging misselijk naar huis.

Wie verantwoordelijk is voor de actie, is nog onbekend. De pro-Palestijnse actiegroep Nijmegen Student Encampment laat aan De Gelderlander weten er niets mee te maken te hebben. Eerder op de dag hadden twee pro-Palestijnse activisten zich aan een hek van de universiteit vastgeketend. Een paar uur later zijn ze vrijwillig vertrokken.

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