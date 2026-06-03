Student maakt bommen voor Oekraïne

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Een student uit Groningen maakt onderdelen voor drones en behuizingen voor explosieven voor Oekraïense soldaten. “Ik weet nu dat je als individu wel degelijk impact kunt hebben.”

Op zijn studentenkamer in Groningen produceert een student al anderhalf jaar lang materieel voor het Oekraïense leger, schrijft universiteitsblad UKrant. Dit doet hij samen met twee studiegenoten.

3D-printer

Met behulp van een 3D-printer maken ze delen van drones en behuizingen voor explosieven die Oekraïense soldaten kunnen gebruiken. “Inmiddels hebben we met z’n drieën meer dan zevenduizend onderdelen geprint”, vertelt de student.

Toen Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel, kwamen op meerdere plekken in Nederland studenten in actie om het land te steunen. Zo vertrok destijds een Nijmeegse student met een bus vol hulpgoederen naar de grens en werd in Tilburg een inzamelpunt opgezet voor hulpgoederen.

De Groningse student, die zelf afkomstig is uit Oost-Europa, begon aanvankelijk ook met humanitair werk. Via andere vrijwilligers zou hij terecht zijn gekomen in een ‘verborgen netwerk’ dat actief is in Nederland en België.

Ducttape

Naast onderdelen voor drones en explosieven bouwt hij met twee studiegenoten ook powerbanks van kapotte e-bikebatterijen. “Deze oorlog wordt bijeengehouden door ducttape en vrijwilligerswerk”, zegt de student. “Ik weet nu dat je als individu wel degelijk impact kunt hebben.”

Of studenten vaker militaire steun leveren aan Oekraïne is niet duidelijk. “Er zijn veel mensen die zich inzetten voor het land”, vertelt een medewerker van Eyes on Ukraine, een non-profit organisatie voor Oekraïne. “Maar we weten niet wie student is en wie niet. Bovendien is militaire steun niet toegestaan, dus daar kan ik niets over zeggen.”