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Te heet voor onderwijs en toetsen op Avanslocaties

Door Sydney Douwes , 26 juni 2026

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Hand houdt een smeltend waterijsje omhoog in een zonnige achtertuin, terwijl druppels van het ijsje vallen tegen een heldere blauwe lucht

Alle toetsen en onderwijsactiviteiten op Avanslocaties vervallen. Deze maatregelen neemt de hogeschool nadat het KNMI voor vandaag code rood heeft afgegeven.

Toetsen en onderwijsactiviteiten gaan waar mogelijk online door. Studenten krijgen daarover bericht van hun academie. De gebouwen zijn wel open. Werken op locatie kan, maar alleen als het veilig en verantwoord voelt, schrijft Avans op Intranet.

Daarnaast adviseert de hogeschool om in overleg te gaan met je leidinggevende als je fysiek inspannend werk doet, of als er gezondheidsfactoren spelen waardoor de warmte extra belastend is. Medewerkers en leidinggevenden kunnen dan samen kijken naar aanpassing van werktijden. Werk bijvoorbeeld in de koelere ochtenduren of thuis.

Punt. Of had jij nog wat?

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