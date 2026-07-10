Niet overal code rood op Avans: sommige afstudeerzittingen gingen wel door

Avans Hogeschool

Voor de heetste dag in juni kondigde het KNMI code rood af. Avans schrapte daarop alle onderwijsactiviteiten en toetsen op locatie. Academies maakten voor sommige afstudeerzittingen, in het belang van de student, een andere afweging. Daardoor vonden enkele zittingen toch op de hogeschool plaats.

Bij de Academie voor Technologie en Innovatie x (ATIx) in Breda gingen de afstudeerzittingen ondanks code rood door op locatie. “Het nieuws dat de onderwijsactiviteiten kwamen te vervallen kwam na 22.00 uur ’s avonds. Op vrijdag stond de eerste zitting om 09.00 uur gepland. In totaal waren er twaalf afstudeerders. Er was weinig tijd om contact te leggen met studenten, docenten en externe beoordelaars”, vertelt teamcoördinator Sanne van Nunspeet. Vlak voor bedtijd had Van Nunspeet contact met haar adjunct-directeur en een collega die ze uit bed belde. “Een andere collega kreeg ik niet meer te pakken. We zijn ingehaald door de tijd en hebben daarom de zittingen door laten gaan.”

Belang van de student

Margo Kuijpers, directeur van ATIx, zegt: “Het nieuws dat op vrijdag de onderwijsactiviteiten kwamen te vervallen, overviel ons. We hebben geprobeerd om met iedereen in contact te komen, maar dat is niet gelukt omdat het al zo laat op de avond was. Onder tijdsdruk en met de kennis en mogelijkheden die we hadden, maakten we de keuze om de afstudeerzittingen door te laten gaan en de keuze bij de student te laten. Er is wel een bericht op Brightspace geplaatst. Hiermee dachten we op dat moment het belang van de student te dienen.”

Op donderdagavond 25 juni kwam het college van bestuur (cvb) van Avans met de mededeling dat de onderwijsactiviteiten en toetsen de volgende dag op vrijdag 26 juni op alle locaties kwamen te vervallen. “Dat besluit is genomen op basis van de uitzonderlijke situatie die ontstond nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege extreme hitte”, zegt het cvb na navraag van Punt. “Mede omdat dit een niet eerder voorgekomen situatie was, hebben we de adviezen van het KNMI en het RIVM zorgvuldig betrokken bij onze afweging. De veiligheid van studenten en medewerkers stond daarbij voorop. We hebben gekeken naar de risico’s voor diegenen die met het openbaar vervoer of de fiets naar Avans moeten reizen.” Over de keuze om de gebouwen wel open te laten zegt het cvb: “Voor sommige studenten en medewerkers was Avans juist een prettige optie om te werken en studeren ten opzichte van thuis.”

Drukke weken

De zittingen verplaatsen naar een ander moment was volgens Van Nunspeet en Kuijpers gezien de korte tijd niet haalbaar. Van Nunspeet weet ook niet of dat was gelukt gezien de drukke laatste weken en de diploma-uitreiking die voor de deur stond. “Er waren voor die vrijdag ook nog andere toetsen gepland die we wel hebben verplaatst naar een week later. Het was al vrij lastig om daarvoor een nieuw moment te vinden.”

“We hebben op donderdagavond snel moeten handelen. Als we wat meer tijd hadden gehad, dan hadden we de week erop altijd wel een oplossing gevonden om het te kunnen verplaatsen”, zegt directeur Kuijpers. Nu koos ATIx ervoor om de zitting op vrijdag toch door te laten gaan. “Dat uitstellen had betekent dat studenten voor de zomervakantie hun diploma niet hadden kunnen halen”, aldus Van Nunspeet.

Het cvb was ervan op de hoogte dat een aantal afstudeerzittingen vrijdag op Avans doorgingen. “Anders dan regulier onderwijs of een tentamen kan het verplaatsen van een afstudeerzitting voor een individuele student grote gevolgen hebben. Afstudeerzittingen nemen in ons besluit daarom een bijzondere positie in. Om die reden was er ruimte voor opleidingen om hierover, in overleg met de betrokken student(en), per situatie een zorgvuldige afweging te maken. Een aantal opleidingen heeft het cvb geïnformeerd dat in een beperkt aantal gevallen zittingen toch op locatie doorgingen.”

Student op vakantie

Bij de Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap stonden zes afstudeerzittingen gepland van studenten International Business. Vijf werden verplaatst, een ging die vrijdag wel door op locatie. Met al deze studenten is volgens adjunct-directeur Cyndra de Ruijter contact opgenomen. “Een student ging in het weekend op vakantie. De zitting zou niet door kunnen gaan, of de vakantie moest worden afgezegd. Voor diegene hebben we een uitzondering gemaakt. De examinatoren voor die zitting wonen in de buurt dus ging het door.”

Het cvb gaf in het besluit aan dat onderwijs en toetsen online door konden gaan. Maar dat is bij International Business niet mogelijk. “In verband met de betrouwbaarheid van toetsen heeft de examencommissie met de opleiding afgesproken dat toetsen niet online mogen. Dit in verband met het mogelijk gebruik van AI-tools. Dat geldt dus ook voor afstudeerzittingen”, aldus De Ruijter.

Zorgvuldige afweging

Dat sommige opleidingen ervoor kozen om zittingen op locatie toch door te laten gaan ondanks code rood, past volgens het cvb in de uitvoering van het besluit. “We begrijpen dat opleidingen in sommige gevallen voor een lastige afweging stonden. Het uitstellen van een afstudeerzitting kan grote gevolgen hebben voor een student. Er was daarom ruimte om per situatie een zorgvuldige afweging te maken.”

Het cvb zegt in de besluitvorming rekening te hebben gehouden met de gevolgen voor studenten die op vrijdag afstudeerzittingen hadden. “We hebben enerzijds zorgvuldig gekeken naar het belang van de student om nog voor de zomervakantie alles af te ronden en anderzijds naar het belang van de veiligheid van studenten (en medewerkers).”

Evaluatie

Niet eerder werd door het KNMI een code rood afgegeven voor de extreme hitte. Het is dus ook voor het eerst dat Avans onderwijsactiviteiten en toetsen laat vervallen vanwege de hoge temperatuur. Eerder gebeurde dit wel bij sneeuwval of storm. “We evalueren dit moment en het protocol extreem weer wordt geactualiseerd. Ervaringen van studenten, medewerkers en opleidingen nemen we daarin mee, zodat we bij een vergelijkbare situatie kunnen voortbouwen op de lessen die we hieruit trekken”, aldus het cvb.