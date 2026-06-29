Wakker voor Oranje, maar toch fit de volgende dag door

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Wint de verleiding het van je verstand en kijk jij vannacht naar de WK-kraker Nederland-Marokko? Dat kan morgen pittig worden. Zó kom je de dag door.

Het eerste advies is vrij simpel: accepteer dat je moe bent. Het heeft weinig zin om je daartegen te verzetten. Wie ervoor kiest om (tot) diep in de nacht voetbal te kijken, moet rekening houden met vermoeidheid de volgende dag.

Wekker vlak voor de wedstrijd

Om toch een beetje slaap te krijgen, kun je als voorbereiding op de aanstaande gebroken nacht, maandagavond het best rond 22.00 uur naar bed gaan. “Zet je wekker vlak voor de wedstrijd”, zegt slaapoefentherapeut Rianne Braal tegen het Brabants Dagblad. “Je kunt dan een of meerdere slaapcyclussen, die duren ongeveer negentig minuten, afmaken voor de wedstrijd begint. Dat is al winst.” En na de wedstrijd weer terug je bed in? Dat hangt er dus vanaf hoe lang je nog kunt slapen. “Als dat nog minimaal één slaapcyclus is, dan kan dat. Maar heb je nog maar een uurtje voor je wekker gaat, kun je beter opblijven”, adviseert Braal.

Ga je toch terug je bed in, dan is het logisch (en lekker) om lang in bed te blijven liggen als je moe bent. Toch kun je dat beter niet doen, zeggen zowel Braal als slaaptherapeut Ingrid Verbeek van Zilveren Kruis. “Als je in de ochtend langer slaapt, bouw je minder slaapdruk op voor de volgende nacht”, aldus Verbeek. Het is het slimst om maximaal anderhalf uur langer te slapen.

Energierijk ontbijt

Als je in de ochtend wakker wordt, eet je het best een energierijk ontbijt. Dat doe je door koolhydraten (volkorenbrood of havermout) te eten. Zo start je de dag met een gezond ontbijt en zorg je voor een stabiele bloedsuikerspiegel, voorkom je een energiedip en compenseer je het hongergevoel dat slaaptekort oproept.

Daglicht

Met dit zonnige weer doe je het vast, maar vergeet niet lekker naar buiten te gaan. Daglicht remt namelijk de aanmaak van het slaaphormoon melatonine en creëert serotonine. Daardoor voel je je minder moe en kom je makkelijker de dag door.

Drink koffie, maar niet te veel

Cafeïne houd je wakker en geeft je energie. Een of twee kopjes in de ochtend helpen je de dag door te komen en je alertheid te verhogen. Maar drink niet te veel koffie want daardoor krijg je te veel cafeïne binnen. Dat kan er weer voor zorgen dat je in de avond niet in slaap kunt komen. Drink wel genoeg water, want dan blijf je geydrateerd.

Powernap

Trek je het met bovenstaande tips toch niet en wil je even slapen? Een powernap overdag kan zinvol zijn, zegt het lectoraat Brein en Leren van Avans. Het belangrijkste: houd het kort. Zet je wekker zodat je na 20 minuten weer wakker wordt. Slaap je langer, dan kom je verder in je slaapcyclus en duurt het langer voor je weer fris aan de slag bent. Ook kun je beter zo vroeg mogelijk op de middag een dutje doen, anders kom je dus ’s avonds moeilijker in slaap.