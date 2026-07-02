Peukenprobleem rondom Campus300, Avans en buurtvrijwilligers zoeken oplossing

Struikel jij ook over de grote hoeveelheid peuken die op de grond liggen rondom Campus300? Voor Avans is de stapel een doorn in het oog, net als voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch en buurtbewoners. Men raapt zich een ongeluk, maar een structurele oplossing vinden is nog niet zo makkelijk.

Verstopping afvoer

Naast dat locatiedienstmanager Maykel Santegoeds vindt dat de peuken niet passen in het straatbeeld, gaat het ook gepaard met problemen. In de tuin van Campus300 veroorzaken de sigarettenpeuken een verstopping van de afvoer voor het regenwater.

Contact

Gemeentemedewerker Karin Claassen – Van Zoggel komt graag in contact met Avansstudenten om samen naar een manier te zoeken het peukenprobleem aan te pakken. Heb je een goed idee? Je kunt haar benaderen via schonebuurtcoach@s-hertogenbosch.nl.