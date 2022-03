Verkiezingskoorts of niet, studenten uit Breda stemmen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. Punt gaat in elke Avansstad langs om bij de studenten de stemmingskoorts te peilen. Op de derde en laatste kiesdag vertellen de studenten aan de Hogeschoollaan in Breda hun mening over de verkiezingen.

In het Grand Café bij Avans aan de Hogeschoollaan is vandaag het stembureau geopend. Daan Rijvers brengt daar zijn stem uit voor de gemeente Breda. De tweedejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management (ORM) vindt stemmen van grote betekenis. “Stemmen gebeurt niet iedere dag. Daarom vind ik mijn stem uitbrengen belangrijk.” Zijn studiegenoot Valentijn Huisman ging vanmorgen naar de stembus. “Een paar keer in de vier jaar mag ik mijn stem laten horen. Ik zou niet weten waarom ik niet zou stemmen.”

Maar niet iedereen loopt warm voor de verkiezingen. Zoë Hecker gaat bijvoorbeeld niet stemmen. De tweedejaarsstudent Verpleegkunde woont op kamers in Breda, maar mag stemmen voor de gemeenteraad in Tilburg. Toch doet ze dat niet. “Ik heb me niet verdiept in deze verkiezingen. Daarnaast vind ik naar Tilburg gaan te veel moeite om alleen te stemmen.” Volgens de student moeten niet-stemmers, zoals haarzelf, niet mopperen. “Als je niet stemt, moet je ook niet klagen. Daarom klaag ik ook niet.”

Laura Helsdingen gaat blanco stemmen. Ze zit in het afstudeerjaar van Social Work en voelt zich niet verbonden met een partij. “Bijvoorbeeld GroenLinks en D66. Dat zijn voor mij echte studentenpartijen. Maar in de Tweede Kamer stemmen ze voor het meewegen van de studieschuld bij de aanvraag van een hypotheek. Dan denk ik: wat zijn we dan aan het doen?” De student stemt daarom liever blanco, zodat ze alsnog haar stem uitbrengt.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen peilt Punt de verkiezingskoorts in de Avanssteden. De redactie sprak ook met studenten uit Den Bosch, Roosendaal en Tilburg.

Voorbereiden

Hoe bereidt Daan zich voor op de verkiezingen? “Van de stemwijzer werd ik niet veel wijzer”, zegt hij. “Bij mij kwamen daar hele vage partijen uit. Ik kijk nu wat ik stemde voor de landelijke verkiezingen en wat die partij in mijn gemeente doet.” Daan en zijn buurman Valentijn vinden de gemeentelijke verkiezingen minder belangrijk dan de landelijke. Ze vinden dat wel lastig te onderbouwen. Valentijn: “Een partij heeft met de landelijke verkiezingen meer impact, denk ik.”

Als Zoë haar stemwijzer gelooft, is 50Plus haar partij. Maar ze kijkt verder dan alleen een stemwijzer, mocht ze stemmen. “Ik vind de zorg, het onderwijs en het milieu belangrijk. Mocht ik mezelf meer verdiepen in de verkiezingen, zou ik naar het nieuws kijken en van iedere partij de standpunten doorlezen.” De student kijkt niet naar politieke stromingen, zoals progressief en conservatief. “Ik kijk naar onderwerpen die bij me passen en welke partijen daarvoor staan.”

Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen vindt Laura belangrijk, maar het ontbreekt haar aan voorlichting. “Mensen worden te weinig geïnformeerd over hoe belangrijk stemmen is. Gemeentelijke verkiezingen zijn heel anders dan landelijke, maar daar begint het wel.” De politiek vindt ze interessant, omdat deze volgens haar echt iets kan veranderen. Maar volgens de afstudeerder draait het nu vooral om geld in de politiek. “Breda heeft veel dakloze mensen, ook onder jongeren. Hoe kan je dan als gemeente wel geld investeren in bonussen, terwijl jongeren op straat leven? Daar kan ik heel slecht tegen.”

Jongeren

Volgens Daan moet iedereen stemmen. Mogen niet-stemmers van hem klagen? “Absoluut niet. Waarom zou je bijvoorbeeld nu niet stemmen en over acht jaar wel? Je moet je mond houden als je niet stemt”, zegt hij lachend. Valentijn staat daar wat losser in. “Iedereen mag zelf weten wat hij of zij doet. Ik ga wel stemmen, maar iedereen heeft een eigen keuze.”

Ondanks dat Zoë niet stemt, vindt ze stemmen wel belangrijk. “Het is fijn dat dit in Nederland kan. De inwoners hebben inspraak op veranderingen en dat vind ik mooi.” Jongeren moeten volgens haar ook stemmen. “We zijn de nieuwe generatie. We hebben veel te zeggen en hebben ook een stem.”