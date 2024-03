Internationale Vrouwendag 2024: met deze 8 inspirerende vrouwen sprak Punt het afgelopen jaar

Foto: Canva

Waar de ene vrouw zich bezighoudt met diversiteit en inclusie, maakt de ander knuffels met een huidaandoening om zo troost te bieden aan kinderen met bijvoorbeeld eczeem. Eén vrouw begon als directeur, een ander als lid van het College van Bestuur. Punt zet speciaal voor Internationale Vrouwendag 2024 een aantal inspirerende vrouwen op een rijtje.

Wie: Milou Deelen, feminist, schrijfster en journalist

Waarom: interview in seksmagazine

Wanneer: maart 2023

Milou Deelen. Fotograaf Tatjana Almuli

Milou Deelen maakt persoonlijke verhalen over haar seksleven en over dat van anderen. Dat deed ze voor het eerst in 2017, toen ze het landelijke nieuws haalde nadat ze viral ging met een video over seksisme in het studentenleven. Een klein stukje uit het interview dat Punt met haar had:

Je schreef een stuk voor Vice waarvoor je Tikkies stuurde naar bedpartners die geen condoom gebruikten, over de orgasmekloof, het boek ‘Hoe doen we het?’ en je vertelt over seksonderwerpen in media. Waarom komt seks zoveel terug in je werk?

“Ik voel de natuurlijke behoefte om er iets over te zeggen. Ik heb altijd al een grote bek gehad, en heb het privilege dat ik nu ook het podium krijg. Ik vind het belangrijk, omdat er anders niets verandert.

Veel mensen lopen tegen dingen aan in hun seksleven. Er is een orgasmekloof, grensoverschrijdend gedrag, slechte communicatie en vaak geen consent. Toen ik daar informatie over zocht, vond ik niets. Ik miste realistische verhalen over seks als vrouw, terwijl die zó belangrijk zijn. Daarom schreef ik een boek waarvoor ik met 15 bekende vrouwen spreek over hun seksleven, en over dat van mijzelf. Als je erover communiceert, wordt het beter.”

Wat merk je aan de huidige generatie studenten?

“Ze weten veel meer over feminisme, seksisme en seks dan ik toen wist. In vijf jaar tijd is er veel veranderd. Ook lijken de studenten van nu een stuk vrijer. Dat vind ik geweldig. Het is een cliché, maar daar doe je het voor. Al is er ook een groep jongeren die steeds conservatiever wordt.”

Wie: Lies Parmentier – diversity & inclusion officer

Waarom: interview over haar aanstelling bij Avans

Wanneer: maart 2023

Lies Parmentier is sinds 1 maart 2023 de eerste diversity & inclusion officer van Avans Hogeschool. Volgens haar is Avans aardig op weg met werken aan diversiteit en inclusie, maar een aantal thema’s behoeft extra aandacht op de hogeschool. “Je moet een lange adem hebben.” Lees hieronder wat Lies toen vertelde aan Punt.

Lies Parmentier

Wat ga je doen als diversity & inclusion officer?

“Ik ga die losse eindjes aan elkaar verbinden met mijn team. Gesprekken voeren, samenwerken, coördineren en keuzes maken die niet altijd even populair zullen zijn. Ik ga diversiteitsbeleid maken en uitvoeren. Daarvoor moet ik eerst kijken wat er leeft en wat de belangrijke onderwerpen zijn die hier spelen. Ik ben er ook voor degenen die niets met het onderwerp diversiteit en inclusie hebben. Ook met hen moet en ga ik graag in gesprek. Het wiel opnieuw uitvinden hoef ik niet. Omdat er al zoveel gebeurt op Avans, gaan we eerst in kaart brengen en verzamelen wat er ligt. We maken daarbij gebruik van bestaande structuren. Dat verzamelen we in een beleidsstuk.”

Waarom is het belangrijk dat Avans een diversity officer heeft?

“Als je als grote hogeschool wilt meedoen in een steeds internationaler Nederland, kun je niet zonder een goed beschreven en uitgewerkt diversiteitsbeleid. Avans wil een toegankelijke school zijn voor zowel studenten als medewerkers. Wil je dat bereiken voor een zo divers mogelijke populatie, dan heb je een goed uitgewerkt meerjarenstrategie en plan nodig dat diversiteit omarmt. Dat doe je met een d&i-officer die dat coördineert en een kernteam, want ook ik kan het niet alleen.” Als grote organisatie moet je een gezicht hebben. Diversiteit en inclusie spelen altijd, dan is het goed dat er een aanspreekpunt is. Iemand die de klappen kan opvangen.”

Wie: Cheyenne Goudswaard – oud-student winnaar Animation Talent Award

Waarom: interview over haar gewonnen prijs

Wanneer: maart 2023

Cheyenne Goudswaard

Cheyenne, die afstudeerde aan de masteropleiding Animation van Avans, heeft de Keep an Eye Animation Talent Award gewonnen. Dat is een aanmoedigingsprijs voor iemand met animatietalent die studeerde aan de masteropleiding Animation van St. Joost School of Art & Design. Haar pitch voor een animatiefilm over skin picking werd door de jury als winnend project gekozen in de toonzaal van Willem Twee.

‘’Dit voelt overweldigend en onwerkelijk. Jarenlang hield ik voor me dat ik aan skin picking deed en nu win ik er deze prijs mee. Het maakt me een beetje emotioneel’’, vertelt Cheyenne Goudswaard vlak na het in ontvangst nemen van een cheque en bos bloemen. ‘’Het laat zien dat er vraag is naar het verhaal dat ik wil maken.’’

Wie: Sarah Visser – student New Design & Attitudes

Waarom: Maakt knuffels met huidaandoening om kinderen troost te bieden

Wanneer: juni 2023

Avansstudent Sarah Visser heeft haar hele leven al last van eczeem. Daarbij had ze periodes waarin ze zich vaak eenzaam voelde. De student New Design & Attitudes van St. Joost School of Art & Design in Breda besloot voor haar afstudeerproject knuffels met eczeemplekken te maken. Op deze manier hoopt ze kinderen troost te bieden.

Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen

Wie: Arlène Denissen – nieuw lid College van Bestuur Avans

Waarom: artikel over haar aanstelling

Wanneer: aug 2023

Arlène Denissen

Arlène Denissen is door de Raad van Toezicht aangesteld als nieuw lid van het College van Bestuur. Dat heeft Avans in de zomervakantie bekendgemaakt. Per 1 oktober vormt Denissen samen met waarnemend voorzitter Jacomine Ravensbergen en interim-bestuurders Jan Bogerd en Frank van Hout het Avansbestuur.

“Avans Hogeschool staat bekend als een ambitieuze organisatie waar de student centraal staat. Ik kijk er ontzettend naar uit om kennis te maken met de mensen van Avans, want zij maken de ambitie mogelijk!”, zegt Denissen over haar aanstelling. Ze krijgt in ieder geval de aandachtsgebieden digitalisering, financiën, huisvesting en Human Resource Management in haar portefeuille.

Wie: Sabine Gabriëls-Beukers – nieuwe directeur Juridische Hogeschool

Waarom: interview over haar start als directeur

Wanneer: sept 2023

Sabine Gabriëls-Beukers

De Juridische Hogeschool (JHS) Avans-Fontys heeft sinds vorig jaar een nieuwe directeur. Sabine Gabriël-Breukers wil de JHS weer goed op de kaart zetten na de storm van kritiek die de opleiding vorig studiejaar kreeg. “Juist vanuit zo’n uitdagende periode kun je verder bouwen en versterken.”

Als directeur heeft Gabriëls-Breukers een aantal doelen, vertelde ze destijds aan Punt.“De studenttevredenheid moet in de lift en de JHS moet weer goed op de kaart komen. Ik geloof daarin en heb het vermogen en enthousiasme om mensen weer bij elkaar te krijgen. Hopelijk lukt het mij om hier een gedeeld enthousiasme van te maken. We zullen niet in een jaar tijd weer bovenaan staan, maar dat is wel waar we graag naartoe willen.”

Wie: Assala Driouchi – Avansstudent die genomineerd was voor Echo awards

Waarom: interview over haar nominatie

Wanneer: nov 2023

Assala is door Avans voorgedragen voor de ECHO Award 2023. Dat is een prijs voor studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden door o.a. hun kritische blik en maatschappelijke impact. De student Chemie is genomineerd voor haar inzet op het gebied van culturele diversiteit en inclusie op de hogeschool. Een stukje uit het artikel:

Assala, die momenteel een bestuursjaar doet en secretaris is bij de Landelijke Studentenvakbond, is blij met haar nominatie. “Er is erkenning voor wat ik heb gedaan”, vertelt ze. “Als persoon van kleur uit een gemarginaliseerde groep had ik soms te maken met racisme. Omdat ik daar iets aan wilde veranderen en bewustwording wilde creëren, ging ik activiteiten organiseren. Zodat de toekomstige generatie daar de vruchten van kan plukken.”



De Avansstudent vervolgt: “Het is moeilijk om aan de top van een organisatie voor cultuurverandering te zorgen, dat is nu wel wat er gebeurt. En dat is waar je het voor doet.”

Wie: Anne Marieke Fransen – genomineerd voor Docent van het Jaar 2023

Waarom: interview over haar nominatie

Wanneer: dec 2023

Anne Marieke werd in november 2023 genomineerd voor de Docent van het Jaar-verkiezing 2023. Ze geeft les bij de opleiding Business Innovation en werd genomineerd door haar studenten. Zij zeggen over haar: “Anne Marieke staat altijd open voor vragen en heeft echt het beste voor met de studenten. Loop je vast, dan heeft ze altijd een antwoord. Ze vindt het belangrijk dat het goed met haar studenten gaat.”