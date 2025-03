Terugblik: Deze studenten werden verkozen tot Student van het Jaar

Punt is weer op zoek naar die ene student die in het zonnetje gezet moet worden. Om inspiratie op te doen wie je daarvoor kunt nomineren, zetten we de winnaars van de afgelopen jaren op een rijtje.

Degene die dit jaar het stokje mag doorgeven is Informaticastudent Joy Boellaard. Ze won de titel vorig jaar omdat zij volgens de jury een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Als ‘vrouw in de techniek’ kan zij als voorbeeld dienen en impact hebben op toekomstige studenten. Joy zelf zag de titel niet aankomen. “Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Ik was er niet op voorbereid. Het is leuk om de titel te hebben”, zei ze destijds tegen Punt.

In 2023 won Social Workstudent Brian Abbes de verkiezing vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij organiseerde anti-stigma-cafés en zette zich in voor de destigmatisering van borderline persoonlijkheidsstoornis. Tijdens de uitreiking werd hij zelfs verrast met een muzikale serenade van studiegenoten en docenten.

Diversiteit en inclusie

Student Chemie Assala Driouchi werd in 2022 verkozen tot Student van het Jaar. Zij zette zich in voor meer culturele diversiteit en een inclusieve hogeschool. Ook organiseerde zij de eerste iftar op Avans. Van de academiedirecteur ontving ze op de Avans Onderwijsdag een bos bloemen, na een speech van Jacomine Ravensbergen, die destijds lid was van het college van bestuur.

Nomineren

Alle Avansstudenten en -medewerkers mogen studenten nomineren van wie zij vinden dat ze de titel verdienen. Via onderstaand formulier kun je iemand opgeven. Laat ook weten waarom je diegene nomineert. Zorg voor een goede motivatie! Nomineren kan tot en met 1 april (geen grapje! ;-)). Een onafhankelijke jury, bestaande uit Avansstudenten en -medewerkers, beslist uiteindelijk wie Student van het Jaar 2025 wordt.

Let op: je kunt alleen stemmen met je Avans-mailadres!