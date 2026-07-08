AMR-voorzitter zwaait af: ‘Veel bereikt in een zeer turbulente tijd’

Edwin Zeelenberg op ‘zijn’ vaste voorzittersstoel

Na drie jaar stopt Edwin Zeelenberg als voorzitter van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Hij stelde zich bij de verkiezingen voor het voorzitterschap niet beschikbaar en geeft het stokje nu door. ”De deur moet openblijven, hoe ver je ook uit elkaar ligt.”

Afscheid nemen van zijn voorzittershamer vindt Zeelenberg niet lastig. Dat komt doordat hij tevreden terugblikt op een mooie tijd waarin veel bereikt is. “We werken als raadsleden goed samen en komen gezamenlijk uit op goede standpunten. Iedereen komt tot zijn recht en heeft zijn plek gevonden: daar kijk ik met veel plezier en een trots gevoel op terug”, vertelt hij.



“Hoewel dit de meest uitdagende functie in mijn hele carrière is geweest, doordat nergens beschreven staat wat de taak precies inhoudt en je daardoor soms op een dun koord balanceert, ken ik na drie jaar ‘het kunstje’ van voorzitter zijn wel. Ik vind het ook leuk om weer andere dingen te gaan leren.”



Onrustig cvb

Toen Zeelenberg in 2023 als voorzitter startte, was het op bestuurlijk niveau onrustig op Avans. Toenmalig bestuursvoorzitter Philippe Raets was afwezig en werd later ontslagen als voorzitter, Sarah Wilton-Wels uit het college van bestuur (cvb) was net vertrokken. Daarnaast waren de ambtelijk secretaris en de managementassistent van de AMR net vertrokken en zou in september een grote groep nieuwe leden starten. Een moeilijk begin? “Ik vond het geweldig, kon opnieuw opbouwen en dat vind ik juist heel leuk”, zegt de afscheidnemend voorzitter.

Wel zag Zeelenberg dat er door de wisselingen binnen het cvb veel stukken werden aangeleverd bij de raad waar nog wat haken en ogen aan zaten. “65% van de dossiers werd aangepast voor we instemden. We tekenden niet zomaar bij het kruisje, maar waren kritisch, doken als raad overal met tweehonderd procent in”, vertelt hij. Veel van die en latere dossiers gingen over grote thema’s als Diensteenheid Informatievoorziening & Technologie (DI&T), begrotingen, planningsbrieven en bezuinigingsplan Relevant en Robuust.

Groepsfoto AMR 2025-2026

Omgang met raad en bestuurders

Toch noemt Zeelenberg de dossiers niet de grootste uitdaging van zijn tijd als voorzitter. Die is volgens hem het goed omgaan met de andere raadsleden. Dat zijn studenten en medewerkers met verschillende achtergronden en van verschillende plekken uit de organisatie. “De kunst is die diversiteit te gebruiken en om iedereen tot zijn recht te laten komen. Dat doe je door iedereen de ruimte te geven en aan het woord te laten”, vertelt Zeelenberg.



Ook het onderhouden van goede banden met bestuurders noemt hij een uitdaging. Zeker wanneer het om dossierstukken gaat waar flink over gediscussieerd wordt. “De deur moet openblijven, hoe ver je ook uit elkaar ligt. Het mag hard op de inhoud gaan, maar je moet in gesprek blijven, want je werkt gezamenlijk voor hetzelfde doel: Avans beter maken”, zegt hij. “Een goede relatie met het college zorgt ervoor dat de raad efficiënter kan functioneren.”



Grof ontwerp

Een stuk waarbij dat allemaal tot uiting kwam, was het grof ontwerp. Dat is onderdeel van R&R. Daar stemde de raad uiteindelijk mee in, nadat ze eerst een brief met breekpunten naar het cvb stuurde. “Toen ging de deur bijna dicht. Toch bleven we in gesprek en kwamen we er samen uit, op een manier waarvan ik denk dat het goed was. Voor dat proces moet ik het college en in het bijzonder Marjan (Hammersma, red.) een compliment geven. Zij heeft er alles aan gedaan om het gesprek gaande te houden. Het was een groot, complex stuk en het was mooi om dat zo af te ronden. Ik ben er trots op dat we in mijn drie jaren nooit echt met de medezeggenschap in de loopgraven terecht zijn gekomen. Dan hadden we minder bereikt.” De AMR stemde uiteindelijk in nadat het college toezegde te kijken of besparingen elders gezocht konden worden dan voornamelijk in het primaire proces.



Eigen mening

Zeelenberg stopt als voorzitter, maar gaat verder als medewerkerslid van de AMR. Daar heeft hij zin in, omdat het hem iets meer vrijheden biedt. “Als raadslid kan ik meer mijn eigen mening geven. Als voorzitter kan dat minder, omdat je op een neutrale wijze het proces moet begeleiden.”

In september start William Aarts als nieuwe voorzitter van de AMR. Heeft Zeelenberg nog advies voor zijn opvolger? “Als straks het reorganisatieplan op tafel ligt, gaan de gesprekken over onderwerpen die dicht bij de Avansmedewerkers liggen. Dat kan pijnlijk worden. Ik wil hem meegeven dat de AMR alle Avans’ers representeert en dat hij ervoor zorgt dat de deur naar het college openblijft. We moeten niet in een patstelling komen, maar altijd tot een eindpunt komen.”