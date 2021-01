Dit was het nieuws van de afgelopen twee weken

Heb je de afgelopen weken weinig tijd gehad om het Avansnieuws te volgen? Geen nood. We maken het je makkelijk door het belangrijkste nieuws, de leukste interviews en de interessantste artikelen voor je op een rijtje te zetten.

Bossche Avanslocaties verhuizen in 2023 naar Onderwijsboulevard

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar meldden we dat Avans een plan heeft gepresenteerd voor nieuwbouw in Den Bosch. Daarin staat dat opleidingen die nu nog op de locaties Hervenplein, Stationsplein en Parallelweg gevestigd zijn, in 2023 naar de Onderwijsboulevard verhuizen. Het oude pand van de kunstacademie wordt gesloopt en daarvoor in de plaats verrijst een gloednieuw schoolgebouw.

Rutte: ‘Ik moet vaak mijn ID laten zien’

Sjef Rutte, net afgestudeerd bij International Business, is niet de zoon van onze minister-president, maar krijgt wel vaak die vraag. “Als ik voor iedere keer dat me dat gevraagd wordt een euro zou krijgen, hoefde ik niet meer te studeren.” Hij vindt het niet vervelend dat hij Rutte als achternaam heeft, maar: “Ik moet vaak mijn ID-kaart laten zien om te bewijzen dat het mijn echte naam is.”

Avans mailadres minder vaak ingezet

E-mails over betalingsachterstanden vind je voortaan niet meer in je mailbox van Avans. Ze worden vanaf nu verstuurd naar het e-mailadres dat geregistreerd is in Studielink. Avans heeft dat veranderd omdat studenten er regelmatig te laat achterkwamen dat ze betalingsachterstanden hadden.

Meester Nick is onverwachts op zijn plek in de onderbouw

Pabostudent Nick Tolenaars vertelt in de serie ‘De uitzondering op de regel’ over zijn ervaringen in de onderbouw van het basisonderwijs. Tijdens een stage ontdekte hij dat hij daar helemaal op z’n plek is. “Ik kon er lekker theatraal zijn en de kinderen keken echt tegen me op”, vertelt hij. “Ze zien je als rolmodel en zijn heel eerlijk. Dat vind ik heel belangrijk.”

Avansstudent Karsten pakt miljoenen views op YouTube met zijn filmpjes als straatmuzikant

Meer dan 100.000 abonnees op YouTube en video’s met miljoenen views, dat is uitzonderlijk voor een straatmuzikant. Karsten Belt, student Informatica bij Avans, speelt op zijn saxofoon vooral bekende hits. Zijn uitvoering van ‘Dance Monkey’ werd al 11 miljoen keer bekeken.

Op school tijdens de lockdown

De meeste studenten zitten thuis en alleen voor praktijklessen of tentamens mogen sommigen naar Avans komen. Maar hoe gaat het daar nu? “Voor de gezelligheid hoef je nu even niet op school te zijn”, zegt Arnaud Opdam, directeur huisvesting. “We willen geen onveilige situaties hebben en spreken studenten erop aan als ze toch in groepjes samenkomen.”

Eten in 2030: plantaardiger, duurzamer en gemak is belangrijk

Studenten Pien Hermans, Dennis Kant, Lars Meinders en Anne Willemsen volgden de minor Business 2030. Ze bedachten een concept voor duurzaam geteeld voedsel waar zowel consumenten als boeren profijt van hebben. “De beleving van eten wordt steeds belangrijker, er moet een verhaal achter zitten.”

Door Brexit meer internationale studenten voor Avans

Internationale studenten die voorheen in het Verenigd Koninkrijk wilden studeren, kiezen door de Brexit vaker voor andere landen. Voor Nederland bijvoorbeeld. Voor Avans pakt dat positief uit voor de instroom van studenten uit Oost-Europa.

Student Tom: ‘Toen ik hoorde dat mijn broertje kanker heeft, stortte mijn wereld in’

In een klap werden alle clichés werkelijkheid, vertelt derdejaars Commerciële Economiestudent Tom Dullens. Afgelopen zomer werd bij zijn broertje Jasper acute lymfatische leukemie gediagnostiseerd, een andere benaming voor bloedkanker. Nu Tom de impact van de ziekte van dichtbij meemaakt, wil hij zelf iets doen om deze de wereld uit te helpen.

Ministerie start proef met sneltesten studenten

In Groningen, Amsterdam en Delft mogen hogescholen, universiteiten en roc’s samen een sneltestlocatie opzetten. Daar kunnen studenten worden getest, maar ook het personeel. Het doel is volgens de minister om te kijken of er meer ruimte kan komen voor fysiek onderwijs.