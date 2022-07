Punt-redactie blikt terug op het afgelopen studiejaar

Het collegejaar is voorbij en dat betekent dat de zomervakantie is aangebroken. De redacteuren van Punt blikken nog eens terug op het afgelopen studiejaar. Welke verhalen vonden we bijzonder en bleven ons bij?

(Eind)redacteur Suzanne Wolters

Ook dit studiejaar stond weer voor een groot deel in het teken van de coronapandemie. Maar er gebeurde natuurlijk veel meer. Bij Avans, in Nederland en in de rest van de wereld. Dat zie je terug in de verhalen die we gemaakt hebben. In januari sprak ik met Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans, over de onthullingen rondom The Voice of Holland. “Slachtoffers denken niet snel: ik trek aan de bel”, vertelde Janssen. “Ze schamen zich, of twijfelen aan zichzelf: misschien heb ik het niet goed begrepen of heb ik zelf iets fout gedaan.”

In februari viel Rusland Oekraïne binnen en het einde van de oorlog is voorlopig nog niet in zicht. De Oekraïense uitwisselingsstudent Yurii Dobrytsia vertelde in maart dat hij continu bezig was met het nieuws uit zijn thuisland. Hij voelde zich machteloos en kon vanuit Nederland niet veel meer doen dan geld inzamelen.

Zelf organiseerden we na ruim twee jaar weer de Student van het Jaar-verkiezing. Uit alle studenten die genomineerd werden, selecteerden wij er vijf. Een onafhankelijke jury koos de uiteindelijke winnaar: Assala Driouichi. Ze zet zich in om studenten met een niet-westerse migratieachtergrond zich thuis te laten voelen op Avans. Inmiddels organiseerde ze een iftar en een event rondom Keti Koti.



Redacteur Levie Vriend

Het afgelopen collegejaar was een bijzonder jaar. Een met weer een lockdown, een waarin er oorlog uitbrak tussen Rusland en Oekraïne en een met een afsluiting zonder al te veel coronamaatregelen. Gelukkig maar. Mijn verhalen voor Punt waren ook gevarieerd.



Het verhaal dat me het meest is bijgebleven, is dat met de inmiddels afgestudeerde student Rutger van Hulst. Zijn beide ouders overleden vorig jaar bij een ongeval. De alumnus van St. Joost School of Art & Design zat met een groot verdriet, maar zette dat om in motivatie en maakte de afstudeerfilm Mijn ouders wonen op Jupiter. Toen ik hem sprak, was het op een dag na precies een jaar geleden dat zijn ouders overleden. Hij vertelde openhartig hoe het afgelopen jaar voor zijn zusje en hem was. Zijn verdriet is immens, maar hij kan er goed over praten. Met zijn film wil hij het gesprek aangaan over de dood. Want, zo zegt hij, “veel mensen doen dat pas wanneer het te laat is”. Daar zit wel wat in, vind ik.



Een verhaal dat ik ook mooi vond om te maken, was het interview met Chkola Ghazizoi. Deze student International Business combineert haar opleiding met het moederschap. Eerder dat jaar beviel ze van haar eerste dochter. Het was niet haar planning om nu al moeder te worden, maar het kindje was meer dan welkom. Wel is het hard werken. Studeren neemt veel tijd in beslag, en als ze thuis komt kan ze niet zoals veel andere studenten even lekker onderuit zitten. Dan wacht haar dochter.

Redacteur Larissa Gomes Meyer

Twee verhalen van afgelopen studiejaar zijn me het meest bijgebleven. Het verhaal over de pilot met genderneutrale toiletten en student Marjolein die al jarenlang strijdt tegen haar depressie. In het kader van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking deelde ze haar verhaal met mij. “Ik vind het belangrijk om mijn verhaal met anderen te delen. Om het taboe te doorbreken en misschien helpt mijn verhaal weer iemand anders.” Ik maakte voor dit verhaal een tool en een video waarin Marjolein vertelt over haar belemmering genaamd depressie.

Hoofdredacteur Susanne de Kroon

Enkele weken na de uitzending van BOOS, dat in januari van dit jaar grensoverschrijdend gedrag bij het tv-programma The Voice of Holland aan de kaak stelde, kwam het College van Bestuur van Avans met hun reactie op grensoverschrijdend gedrag. Met de drie CvB-leden had ik een gesprek over dit onderwerp. Ik was zeer benieuwd hoe Avans daarmee om gaat. Het resulteerde in een helder en duidelijk verhaal waar studenten en medewerkers op nummer één staan.

Ook de verhalen die we met de redactie maakten over de oorlog in Oekraïne blijven me bij. De vele acties die op gang kwamen om de mensen te helpen. Zowel voor de mensen daar als voor de vluchtelingen organiseerden medewerkers en studenten inzamelingsacties, een kunstbeurs en taallessen.

Redacteur Sydney Douwes

In mei ontving ik per abuis een mailtje in mijn mailbox waaruit bleek dat de Academie voor Bouw & Infra twee tentamens was kwijtgeraakt. Naar aanleiding daarvan schreef ik een achtergrondartikel over de weg die een tentamen aflegt voor het cijfer bekend is bij een student. Ik sprak voor het stuk met een academiedirecteuren, een academiebureau, de examencommissie, iemand van Digitaal Toetsen en OERexamensupport.